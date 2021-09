Osimhen a Dazn: “Spalletti mi ha aiutato, vi svelo un segreto” (Di giovedì 23 settembre 2021) Victor Osimhen parla a Dazn al termine del match in cui ha siglato una doppietta decisiva per lo 0-4 finale di Sampdoria-Napoli. Il giocatore nigeriano è alla sua seconda doppietta stagionale e fa segnare una statica incredibile in questo inizio stagione. Al termine del match Osimhen ha detto: “Per me è davvero molto importante cominciare così bene il campionato, segnare gol mi dà tanta fiducia. Sono contento per la squadra e per me, perché lo scorso anno sono stato molto fermo a causa di un infortunio e del problema col Covid 19“. Sampdoria-Napoli: Dazn in tilt, il web protesta Osimhen, il rapporto con Spalletti Osimhen parla del rapporto con il tecnico del Napoli e dice: “Spalletti mi ha aiutato tanto, mi dà sempre tanta fiducia ed ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 settembre 2021) Victorparla aal termine del match in cui ha siglato una doppietta decisiva per lo 0-4 finale di Sampdoria-Napoli. Il giocatore nigeriano è alla sua seconda doppietta stagionale e fa segnare una statica incredibile in questo inizio stagione. Al termine del matchha detto: “Per me è davvero molto importante cominciare così bene il campionato, segnare gol mi dà tanta fiducia. Sono contento per la squadra e per me, perché lo scorso anno sono stato molto fermo a causa di un infortunio e del problema col Covid 19“. Sampdoria-Napoli:in tilt, il web protesta, il rapporto conparla del rapporto con il tecnico del Napoli e dice: “mi hatanto, mi dà sempre tanta fiducia ed ...

