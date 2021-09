Diletta Leotta, dopo l’addio a Can Yaman perde la pazienza (Di giovedì 23 settembre 2021) Ecco come sta Diletta Leotta dopo che per tutta l’estate è stata al centro del gossip per la storia d’amore con Can Yaman. Ormai è definitivo che la storia tra Diletta Leotta (@DilettaLeotta) e Can Yaman sia ormai alle porte. La conduttrice ha dichiarato in un’intervista di aver anche cambiato casa dopo la rottura con l’attore turco. Il motivo della sua decisione è perché si è dichiarata stanca delle troppe attenzioni dei media che ultimamente le facevano pressioni per sapere i risvolti della sua storia amorosa. Infatti i fan dei due attori sono rimasti scioccato quando hanno appresa la notizia che tra Yaman e la Leotta non si sarebbero più sposati. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021) Ecco come stache per tutta l’estate è stata al centro del gossip per la storia d’amore con Can. Ormai è definitivo che la storia tra(@) e Cansia ormai alle porte. La conduttrice ha dichiarato in un’intervista di aver anche cambiato casala rottura con l’attore turco. Il motivo della sua decisione è perché si è dichiarata stanca delle troppe attenzioni dei media che ultimamente le facevano pressioni per sapere i risvolti della sua storia amorosa. Infatti i fan dei due attori sono rimasti scioccato quando hanno appresa la notizia che trae lanon si sarebbero più sposati. ...

Advertising

PINAIODICE2 : @Valenti40905251 @DilettaLeotta Ma cosa me'né volete sapere quale è il vostro problema per,sparlare sempre su' Dile… - SergioCardella9 : @DilettaLeotta Diletta Leotta Tesoro ? non occorre aggiungere altro Sai Benissimo cosa vorrei adesso ???????????????????… - MelvaGu38798765 : @Valenti40905251 Our queden Diletta Leotta ?????????????????? - nikozval : @simozVAL @TeamQLASH @griguaj Simone ti tranquillizza la diletta leotta adesso stai sereno - TitvsImperator2 : @IlGenerale77 In esclusiva con il commento di Stefano Borghi e Federico Balzaretti. Diletta Leotta da bordopatibolo -