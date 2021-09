Arriva la fase più dura del collasso libanese (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri il governo del Libano ha alzato il prezzo del carburante per la seconda volta nel giro di una settimana. Ed è soltanto una tappa di mezzo che porta verso altri aumenti disastrosi che arriveranno a settembre. Un pieno di benzina già adesso costa quanto lo stipendio minimo legale in Libano e tra poco diventerà ancora più caro, con conseguenze molto pesanti sulle vite delle persone. Ma è un aggiustamento inevitabile perché per molti anni il governo aveva sussidiato il prezzo del carburante per farlo pagare di meno ai libanesi. Lo schema funzionava così: il Libano importava dall’estero e metteva sul mercato a un prezzo inferiore, la differenza era pagata grazie alle casse dello stato. Ora lo schema non regge più per colpa della crisi economica cominciata diciannove mesi fa che ha svuotato le casse e tutti i prezzi dei beni importati dall’estero – quindi l’ottanta per cento di quelli ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri il governo del Libano ha alzato il prezzo del carburante per la seconda volta nel giro di una settimana. Ed è soltanto una tappa di mezzo che porta verso altri aumenti disastrosi che arriveranno a settembre. Un pieno di benzina già adesso costa quanto lo stipendio minimo legale in Libano e tra poco diventerà ancora più caro, con conseguenze molto pesanti sulle vite delle persone. Ma è un aggiustamento inevitabile perché per molti anni il governo aveva sussidiato il prezzo del carburante per farlo pagare di meno ai libanesi. Lo schema funzionava così: il Libano importava dall’estero e metteva sul mercato a un prezzo inferiore, la differenza era pagata grazie alle casse dello stato. Ora lo schema non regge più per colpa della crisi economica cominciata diciannove mesi fa che ha svuotato le casse e tutti i prezzi dei beni importati dall’estero – quindi l’ottanta per cento di quelli ...

Advertising

DifensoreR : @OfficialASRoma Queste cose però cerchiamo di farle all'inizio della fase di vendita, perché magari ci sta qualche… - Alfrez__ : @Fantacalcio @81Thailand @The_Cicciio @MarcoVBava @ILPonderato “Troppo lento in fase di copertura, è meno brillante… - infoiteconomia : Starlink di SpaceX arriva anche in Italia (ed esce dalla fase Beta) - cuenews_it : Arriva in Italia il servizio #internet #Starlink ?? di #SpaceX ?? Le premesse sono buone, ma i prezzi non sono dei pi… - AbrahamPhoe : @dade1173 @Manufin11 Se non si arriva 4 si perdono 40m della qualificazione CL, piu altre decine di milioni per non… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva fase Reza Negarestani, Cyclonopedia Oggi, che arriva in Italia con un ritardo superiore ai nove anni che ci separano dal 2030, siamo ... Negarestani, come Broch, ma in una fase più avanzata del Grande Crollo, registra e contemporaneamente ...

"Macché benefici, per noi 'fragili' dal vaccino solo danni" E arriva così a prima della vaccinazione. In che condizioni era? Ero arrivato a un buon livello non ... con un aggravamento dei sintomi, alcuni dei quali addirittura più gravi della fase pre - ...

Arriva la fase più dura del collasso libanese Il Foglio Arriva la fase più dura del collasso libanese Il governo appena insediato è costretto a togliere i sussidi, vuol dire che ci sarà ancora meno carburante a prezzi ancora più alti e impossibili per i libanesi normali ...

Theo, quando la svolta arriva dalla panca. “La Champions? No, qui si lotta per lo scudetto” Per Hernandez un gol e un assist nel momento più complicato del Milan. “Le sostituzioni hanno cambiato la partita” ...

Oggi, chein Italia con un ritardo superiore ai nove anni che ci separano dal 2030, siamo ... Negarestani, come Broch, ma in unapiù avanzata del Grande Crollo, registra e contemporaneamente ...così a prima della vaccinazione. In che condizioni era? Ero arrivato a un buon livello non ... con un aggravamento dei sintomi, alcuni dei quali addirittura più gravi dellapre - ...Il governo appena insediato è costretto a togliere i sussidi, vuol dire che ci sarà ancora meno carburante a prezzi ancora più alti e impossibili per i libanesi normali ...Per Hernandez un gol e un assist nel momento più complicato del Milan. “Le sostituzioni hanno cambiato la partita” ...