Inter, Vidal ancora non recupera, ma difficilmente dirà no alla chiamata del Cile (Di mercoledì 22 settembre 2021) Arturo Vidal ancora fermo ai box Buone notizie in casa Inter arrivano da Barella uscito anzitempo nel match del ‘Franchi’ contro la Fiorentina. Il centrocampista nerazzurro sarà regolarmente a disposizione per la sfida di sabato contro l’Atalanta. difficilmente ci sarà Arturo Vidal che potrebbe saltare anche la sfida di Champions League contro lo Shakthar, ma che potrebbe tornare a disposizione per rispondere alla convocazione del Cile, provocando non poca irritazione nell’ambiente nerazzurro. “Arturo infatti è fermo per un problema muscolare alla coscia destra che gli farà saltare quasi sicuramente anche l’impegno di martedì in Champions contro la Shakhtar di De Zerbi. Vidal potrebbe tornare disponibile col Sassuolo, prima della ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Arturofermo ai box Buone notizie in casaarrivano da Barella uscito anzitempo nel match del ‘Franchi’ contro la Fiorentina. Il centrocampista nerazzurro sarà regolarmente a disposizione per la sfida di sabato contro l’Atalanta.ci sarà Arturoche potrebbe saltare anche la sfida di Champions League contro lo Shakthar, ma che potrebbe tornare a disposizione per rispondereconvocazione del, provocando non poca irritazione nell’ambiente nerazzurro. “Arturo infatti è fermo per un problema muscolarecoscia destra che gli farà saltare quasi sicuramente anche l’impegno di martedì in Champions contro la Shakhtar di De Zerbi.potrebbe tornare disponibile col Sassuolo, prima della ...

