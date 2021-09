"Voglio essere al posto suo!". Aggressione piccante in pubblico a Giuseppe Conte, Olivia Paladino che dice? | Video (Di martedì 21 settembre 2021) Siparietto piccante quello che ha visto protagonista Giuseppe Conte a Rossano Calabro, dove l'ex premier si trova in visita per la campagna elettorale in vista delle regionali del 3 e 4 ottobre. Una signora si è fatta notare in mezzo al pubblico accorso per ascoltarlo: prima gli ha chiesto di girarsi, visto che il leader M5s le dava le spalle, poi ha urlato: "Quanto sei bono!". E ancora: "Giusè, vorrei essere al posto della tua fidanzata!”. Apprezzamenti che hanno attirato l'attenzione dell'avvocato suscitandogli un certo divertimento. Il leader poi ha proseguito col suo discorso. Sarà in Calabria anche domani, mercoledì 22 settembre, per sostenere i candidati consiglieri alla Regione nonché l'aspirante presidente per la coalizione di centrosinistra Amalia Bruni. La sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Sipariettoquello che ha visto protagonistaa Rossano Calabro, dove l'ex premier si trova in visita per la campagna elettorale in vista delle regionali del 3 e 4 ottobre. Una signora si è fatta notare in mezzo alaccorso per ascoltarlo: prima gli ha chiesto di girarsi, visto che il leader M5s le dava le spalle, poi ha urlato: "Quanto sei bono!". E ancora: "Giusè, vorreialdella tua fidanzata!”. Apprezzamenti che hanno attirato l'attenzione dell'avvocato suscitandogli un certo divertimento. Il leader poi ha proseguito col suo discorso. Sarà in Calabria anche domani, mercoledì 22 settembre, per sostenere i candidati consiglieri alla Regione nonché l'aspirante presidente per la coalizione di centrosinistra Amalia Bruni. La sua ...

