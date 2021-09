Golf | Rafa Nadal invitato all’Open di Spagna | lui declina

(Di martedì 21 settembre 2021)ha ricevuto un doppio invito a partecipare nella categoria degli ospiti dilettanti a due tornei di, l’Open diche si gioca dal 7 al 10 ottobre a Villa de Madrid, e successivamente al The MallorcaOpen, un nuovo torneo che si disputa dal 21 al 23 ottobre al Santa PonsaClub. Il fuoriclasse però hato l’invitio a causa delle precarie condizioni dovute all’infortunio ma il passaggio dal tennis alpotrebbe essere una opzione per il post carriera. Anche perché non sono pochi gli esperti che si sono detti impressionati dalla qualità del suo gioco, punto di forza lo ‘swing’ molto potente. Ecco perché in molti credono che un futuro conimpegnato sul ‘green’ non sia poi così impossibile. ...

