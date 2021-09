Corsa scudetto, Inzaghi stizzito: "In estate nessuno lo diceva" (Di martedì 21 settembre 2021) L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta 1-3 ai danni della Fiorentina. Ecco quanto evidenziato: "scudetto? Dopo quello che è successo in estate noi dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo perso tre pezzi fondamentali come Lukaku, Eriksen e Hakimi. Abbiamo fatto acquisti funzionali, ma in estate non tutti parlavano dell'Inter in Corsa per lo scudetto. Siamo sempre stati convinti del nostro lavoro. Parlare ora di scudetto, dopo 5 giornate, serve a poco. Pensiamo alla prossima contro l'Atalanta". Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 settembre 2021) L'allenatore dell'Inter, Simone, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta 1-3 ai danni della Fiorentina. Ecco quanto evidenziato: "? Dopo quello che è successo innoi dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo perso tre pezzi fondamentali come Lukaku, Eriksen e Hakimi. Abbiamo fatto acquisti funzionali, ma innon tutti parlavano dell'Inter inper lo. Siamo sempre stati convinti del nostro lavoro. Parlare ora di, dopo 5 giornate, serve a poco. Pensiamo alla prossima contro l'Atalanta".

Advertising

AndreaS86904796 : @BisInterista Lo scudetto sarà una corsa a tre tra Inter, Milan e Atalanta - tragicom24 : Dopo solo 4 giornate siamo già fuori dalla corsa scudetto, nessuno mai avrebbe scommesso 1€ ad agosto. - juvspeed993 : @SalRgg94 Mai tweet più vero fu scritto. Se qualcuno ha voglia di farlo gli do una mano a recuperare le cazzate.… - infoitsport : Gullit: “Quattro squadre in corsa per lo scudetto” - _softPizza_ : @__Dan96 Mh, ieri ho visto un Napoli che mi ha divertito, cosa che non vedevo da anni, ma per vincere lo scudetto o… -