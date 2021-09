Amadeus corre in soccorso dell’ospite | problema ai Soliti Ignoti

(Di martedì 21 settembre 2021) È accaduto qualcosa di inaspettato nell’ultima puntata de ‘I’, maè riuscito a salvare la situazione: ecco che cosa è successo. Non sempre in tv tutto va come previsto e la bravura di un conduttore sta anche nell’essere in grado di gestire una situazione inedita con prontezza ed ironia. Così è successo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus corre

Leggilo.org

Sublime è per me la sensazione di un qualcosa che vola più in alto di un'aquila e , chepiù ... Ricordiamo, nel 2014 la sua partecipazione accanto al conduttore, come concorrente di ...Bloccatosi di colpo dopo aver dato i primi due indizi, l'ignoto in questione è inevitabilmente un po' arrossito, dunquee Tosca D'Aquino, per salvarlo dall'imbarazzo, hanno subito raccontato ...Soliti Ignoti, ospite dimentica il terzo indizio: Amadeus e Tosca D'Aquino lo salvano dall'imbarazzo Ogni tanto capita e stasera è accaduto: uno degli ...Il momento più emozionante è quello in cui Fiorello, poco prima della diretta della finale, è ripreso sul palco con la testa tra le mani preoccupato dal non riuscire ad andare ...