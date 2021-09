Terremoto, torna la paura: sciame sismico con 4 scosse in 10 minuti (Di lunedì 20 settembre 2021) Caposele. Sequenza sismica, allerta in Irpinia. I dati dell'Ingv confermano quattro eventi tellurici, avvenuti in pochi minuti, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 20 settembre in provincia di Avellino. Il primo Terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona di Calabritto (AV), alle 15.07 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.804, 15.188 ad una profondità di 14 km. Un secondo Terremoto di magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona di Caposele (AV), alle15:09:09, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.807, 15.202 ad una profondità di 14 km. Un terzo Terremoto di magnitudo 1.7 è avvenuto sempre a Caposele (AV) alle 15:17:20 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.805, 15.2 ad una profondità di 14 km. Alle 15,17: 45 si è verificato un quarto evento tellurico, di magnitudo 2.0 ,ancora una volta nel ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 20 settembre 2021) Caposele. Sequenza sismica, allerta in Irpinia. I dati dell'Ingv confermano quattro eventi tellurici, avvenuti in pochi, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 20 settembre in provincia di Avellino. Il primodi magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona di Calabritto (AV), alle 15.07 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.804, 15.188 ad una profondità di 14 km. Un secondodi magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona di Caposele (AV), alle15:09:09, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.807, 15.202 ad una profondità di 14 km. Un terzodi magnitudo 1.7 è avvenuto sempre a Caposele (AV) alle 15:17:20 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.805, 15.2 ad una profondità di 14 km. Alle 15,17: 45 si è verificato un quarto evento tellurico, di magnitudo 2.0 ,ancora una volta nel ...

Advertising

salernonotizie : Terremoto, sciame sismico in Irpinia: torna la paura a Calabritto - infoitcultura : CartaBianca, ufficiale: torna Mauro Corona. Occhio al promo, le parole di Bianca Berlinguer: terremoto in Rai - Nazione_Massa : Terremoto alla Carrarese, torna Nelso Ricci - PoterealpopoloT : RT @radiopopmilano: Nel 1973 Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman arrivò come un terremoto. Quasi 50 anni dopo, Scene da un matrimonio… - radiopopmilano : Nel 1973 Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman arrivò come un terremoto. Quasi 50 anni dopo, Scene da un matrimo… -