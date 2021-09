Napoli, Spalletti: 'Scudetto? Serve continuità. Osimhen sa fare tutto' (Di lunedì 20 settembre 2021) UDINE - " Mi è piaciuta prestazione della squadra, com'è stata in campo, la personalità che ha avuto, l'atteggiamento.". Sono le parole di Luciano Spalletti dopo il poker del suo Napoli all'Udinese. L'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 settembre 2021) UDINE - " Mi è piaciuta prestazione della squadra, com'è stata in campo, la personalità che ha avuto, l'atteggiamento.". Sono le parole di Lucianodopo il poker del suoall'Udinese. L'...

Advertising

pisto_gol : Udi-Nap 0:4 Il Napoli domina alla Dacia Arena e vola solo in testa alla classifica. Segnano Osimehn, Rrahmani, Kou… - caterinabalivo : Si vola in vetta! Che bel Napoli, complimenti a Spalletti! Grandissimo Koulibaly, sempre piu' leader di questa squa… - claudioruss : Luciano #Spalletti diventa il quarto allenatore della storia a essere in testa da solo alla #SerieA con tre squadre… - Spazio_Napoli : Spalletti in conferenza: 'Insigne è il capitano, ma il 'comandante' è un altro' - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Le pagelle del #Napoli: Insigne illumina, #Koulibaly in versione bomber -… -