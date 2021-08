Il Mav di Ercolano apre anche a Ferragosto

(Di lunedì 9 agosto 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Na) – Dopo la buona affluenza di visitatori della scorsa settimana, che conferma il trend in continua crescita, già sperimentato nel mese di luglio con gli eventi del giovedì sera, che hanno visto la ripresa delle attività collaterali del Museo, dall’8 luglio, nel giorno del 13esimo compleanno del MAV, in una serata dedicata a Epicuro, il filosofo greco il cui pensiero è indissolubilmente legato alla fama della Villa dei Papiri dell’antica, con l’attrice Alessandra D’Ambrosio interpretare la ‘lettera sulla felicità’, come auspicio dopo le sofferenze provocate dalla pandemia, introdotta dalle parole del filosofo ...

Nuove aperture stabilite per il MAV di Ercolano, che solo per il mese di agosto rimarrà aperto anche di mercoledì. Una scelta che permetterà ai visitatori del Museo Archeologico Virtuale di godere appieno della memoria del nostro ... Per consentire ai visitatori di trascorrere un 15 agosto all'insegna della cultura, il Museo Archeologico Virtuale rispetterà il tradizionale orario di visita della domenica. Il Museo archeologico virtuale di Ercolano resta aperto anche a Ferragosto, rispettando il tradizionale orario di visita della domenica dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso).