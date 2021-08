Non hai il green pass? Ecco quanto becchi di multa (Di domenica 8 agosto 2021) Non hai il green pass? Ti becchi questa multa pesantissima. Ecco dove puoi accedere e dove no senza certificazione E’ subentrato ufficialmente il green pass in Italia da ieri, e nemmeno 24 ore che già fioccano le prime multe. Chi non si adegua, infatti, ne risponderà personalmente con una multa pecuniaria e con una denuncia L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 8 agosto 2021) Non hai il? Tiquestapesantissima.dove puoi accedere e dove no senza certificazione E’ subentrato ufficialmente ilin Italia da ieri, e nemmeno 24 ore che già fioccano le prime multe. Chi non si adegua, infatti, ne risponderà personalmente con unapecuniaria e con una denuncia L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

MetaErmal : Andare su un palco è il più grande dei privilegi. Entri in contatto con chi hai davanti e per quel tempo tutto hann… - CB_Ignoranza : CORTO MUSO. NON BISOGNA VINCERE DI CENTO. FOTO. MUSETTO DAVANTI. HAI VINTO. ???????? - ItaliaTeam_it : Hai lottato sino alla fine anche questa volta, hai dato tutto nonostante una condizione non ottimale. La medaglia n… - vivielasciavi : RT @meleonoray: Dato che mi stanno scrivendo alcune persone preoccupate perché sta circolando l'idea che se non hai 600 follower i tweet no… - domenicobas62 : RT @LungoFucile1: imprescindibile e insostituibile. P.S. Non so se sia stato già notato, ma scusarsi in pubblico è un atto non scontato e… -