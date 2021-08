Live Napoli-Ascoli 1-1 | azzurri imballati | primo tempo in parità

Advertising

ilcano22 : RT @manganiellomark: NAPOLI CONTRO ASCOLI LIVE! #ForzaNapoliSempre #NapoliAscoli - cn1926it : LIVE Napoli-Ascoli 1-1 (Insigne rig. 7', Bidaoui 25'): gli azzurri provano a reagire - MondoNapoli : LIVE - Il Napoli controlla il match ma si addormenta in difesa: arriva il pareggio dell'Ascoli! -… - zazoomblog : Live Napoli-Ascoli 0-0: Spalletti riparte da Insigne e dal 4-3-3 - #Napoli-Ascoli #0-0: Spalletti - sportli26181512 : Napoli-Ascoli 1-0 LIVE: la sblocca Insigne, azzurri in vantaggio: Prima amichevole durante il ritiro di Castel di S… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

FORMAZIONI UFFICIALI- ASCOLI 1 - 1 (in aggiornamento)(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Manolas Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. A ...7' -già in vantaggio: Osimhen viene atterrato in area, calcio di rigore. Dal dischetto va Insigne che spiazza Leali. 10' - Ci prova Zielinski con una conclusione precisa da fuori, ma il palo ...45' Ci prova Di Lorenzo di testa, palla alta. Finisce il primo tempo. 43' Tiro debole di Osimhen, blocca Leali 41' Palla di Insigne per Zielinski che da ...premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 40' - Mario Rui dentro per Insigne, il tiro a giro viene deviato e termina in angolo. 38' - Ancora un angolo per il Napoli: pall ...