Green pass obbligatorio | Giannelli ANP | “Basse paghe rispetto agli altri dirigenti | ma sempre più compiti”

Antonello Giannelli, presidente di ANP, in un'intervista a La Stampa, interviene sulla questione legata al Green pass.

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - Rinaldi_euro : Bagnai: il Green pass è solo uno strumento di pressione che viola il principio di uguaglianza - TgrRaiTrentino : Obbligo di green pass: senza tetto fuori da mense e dormitori - TGR Trento - larenait : La Regione Veneto ha messo a disposizione ulteriori 100mila dosi per i prossimi giorni, oltre 18mila solo per la pr… - osservatore82 : RT @Napalm51: Isoradio (RAI):'da oggi entra in vigore il green pass, obbligatorio per tutti i luoghi al chiuso aperti al pubblico'. La RAI… -