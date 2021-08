Brescia | ritrovato un cadavere | ecco chi potrebbe essere

Leggi su ck12

(Di domenica 8 agosto 2021), lungo il torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù il corpo di una donna: si attendono i risultati della scientifica Laura Ziliani (Getty Images)Lungo il torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù, in provincia di, è statoun corpo. L’unica certezza che si ha al momento è che si tratta di unfemminile e gli investigatori non escludono che si possa trattare di Laura Ziliani, la vigilessa della Val Camonica scomparsa esattamente tre mesi fa, l’8 maggio scorso. Per la certezza o la smentita bisognerà fare degli esami ma motivi per pensare che sia ...