Iniziano i lavori di restyling al Teatro?Arbostella (Di sabato 7 agosto 2021) di Monica De Santis Si sta per realizzare il nuovo Teatro?Arbostella, sono infatti, ai nastri di partenza i lavori di ammodernamento e adeguamento funzionale del Teatro che fino ad un anno fa era gestito dal compianto Gigino?Esposito. La ristrutturazione della struttura che si trova nella zona orientale, sarà resa possibile grazie ad un finanziamento della Regione Campania. Finanziamento questo che permetterà alla struttura di poter riaprire in tutta sicurezza per la prossima stagione teatrale, dopo gli oltre 17 mesi di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo. Ed è proprio in questo periodo buio, che ha di fatto cambiato la vita di ognuno di ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 7 agosto 2021) di Monica De Santis Si sta per realizzare il nuovo Teatro?Arbostella, sono infatti, ai nastri di partenza idi ammodernamento e adeguamento funzionale del Teatro che fino ad un anno fa era gestito dal compianto Gigino?Esposito. La ristrutturazione della struttura che si trova nella zona orientale, sarà resa possibile grazie ad un finanziamento della Regione Campania. Finanziamento questo che permetterà alla struttura di poter riaprire in tutta sicurezza per la prossima stagione teatrale, dopo gli oltre 17 mesi di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo. Ed è proprio in questo periodo buio, che ha di fatto cambiato la vita di ognuno di ...

