Come recuperare il codice QR del Green Pass (Di sabato 7 agosto 2021) Con l’entrata in vigore del Green Pass, sono molte le persone che pur avendo diritto alla certificazione verde non sono riuscite a scaricarlo perché non hanno ricevuto il codice o perché l’hanno smarrito. Di fronte alle molte segnalazioni il Governo ha predisposto un facile sistema di recupero. Basta munirsi di codice fiscale e tessera sanitaria, cliccare sul sito https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth e seguire le semplici istruzioni: in pochi istanti il sito comunicherà il codice con cui richiedere il Green Pass sulla pagina: ... Leggi su udine20 (Di sabato 7 agosto 2021) Con l’entrata in vigore del, sono molte le persone che pur avendo diritto alla certificazione verde non sono riuscite a scaricarlo perché non hanno ricevuto ilo perché l’hanno smarrito. Di fronte alle molte segnalazioni il Governo ha predisposto un facile sistema di recupero. Basta munirsi difiscale e tessera sanitaria, cliccare sul sito https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth e seguire le semplici istruzioni: in pochi istanti il sito comunicherà ilcon cui richiedere ilsulla pagina: ...

Advertising

maledettojimin : La quantità di cose che devo recuperare degli ultimi 5 giorni nemmeno ai tempi in cui ero una baby army mamma mia è… - MiTomorrow : Chi non ha i requisiti per la certificazione e non ha ricevuto o ha smarrito l'SMS o l'email può farlo in autonomia… - yookaespa : buongiorno ? con un po’ di ansia addosso, oggi cercherò di recuperare qualcosa per davvero dato che negli ultimi g… - sweatxvale : ma come tom bronzo?! cazzo devo recuperare la gara - StartMagNews : Le ultime novità sul caso dell’aggressione cyber alla Regione Lazio e come si è riusciti a recuperare il database r… -

Ultime Notizie dalla rete : Come recuperare Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 agosto: Brooke dice addio a Ridge? ... Thomas va a fare visita costantemente a Steffy, cercando di recuperare con la sorella il tempo ... intanto, è alle prese con Katie che le dice chiaramente quanto sia delusa dal suo comportamento e come ...

Caos nei cimiteri, l'Ama congela i fornetti: appuntamenti al 2023 ... ha pagato 295 euro e si è vista fissare l'appuntamento il 21 febbraio del 2023 (come si può ... Familiari disperati, arriva la polizia L'estumulazione - ossia l'operazione che consente di recuperare i ...

Come recuperare il codice per ottenere il green pass, obbligatorio da oggi 6 agosto Fanpage.it Consumi culturali in lieve recupero, in crisi gli eventi live Leggero recupero per i consumi di beni e servizi culturali che sono passati dai circa 60 euro di spesa media mensile per famiglia di dicembre 2020 ai quasi 70 euro di giugno 2021 (+17%). (ANSA) ...

Porsche 911 GT3 Touring, classe a passo di carica : la prova su strada Sparisce l'alettone posteriore a collo di cigno, arrivano interni ancora più lussuosi, ma le qualità assolute del telaio e del motore Boxer aspirato da 510 Cv emozionano nella guida di tutti i giorni ...

... Thomas va a fare visita costantemente a Steffy, cercando dicon la sorella il tempo ... intanto, è alle prese con Katie che le dice chiaramente quanto sia delusa dal suo comportamento e...... ha pagato 295 euro e si è vista fissare l'appuntamento il 21 febbraio del 2023 (si può ... Familiari disperati, arriva la polizia L'estumulazione - ossia l'operazione che consente dii ...Leggero recupero per i consumi di beni e servizi culturali che sono passati dai circa 60 euro di spesa media mensile per famiglia di dicembre 2020 ai quasi 70 euro di giugno 2021 (+17%). (ANSA) ...Sparisce l'alettone posteriore a collo di cigno, arrivano interni ancora più lussuosi, ma le qualità assolute del telaio e del motore Boxer aspirato da 510 Cv emozionano nella guida di tutti i giorni ...