Tuttosport – Castel di Sangro | torna Lozano | ecco la data del rientro

(Di venerdì 6 agosto 2021) Hirvingsi allenerà adi. Il messicano è reduce da un brutto infortunio rimediato con la sua Nazionale in Gold Cup. Un colpo davvero grave al volto per l’attaccante che ha fatto spaventare tutti. Ora il peggio sembra passato maha perso una parte di preparazione, quindi al suosi dovrà di nuovo sottoporre a nuovi esami clinici e poi riprendere l’attività agonistica. Secondo quanto scriverientra adied effettuerà qualche giorno di ritiro con il gruppo: Step numero 2 con ...

Secondo quanto scrive, Lozano rientra adi Sangro ed effettuerà qualche giorno di ritiro con il gruppo:Il quotidianoriporta anche la data in cui Hirving Lozano raggiungerà il Napoli in ... È questo l'obiettivo del Napoli che da ieri pomeriggio si sta allenando adi Sangro: lavorare ...Luciano Spalletti ha l’occasione di poter lavorare con i big nel ritiro di Castel di Sangro: questi giorni saranno fondamentali per mettere le basi del lavoro e imprimere un gioco alla squadra prima d ...Rinnovo Insigne. Il primo incontro dopo mesi di De Laurentiis e Insigne non poteva produrre chissà cosa. Come scrive Corriere dello Sport c’è stato questo questo primo contatto tra presidente e attacc ...