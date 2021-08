Psg su Messi, Neymar pronto a lasciargli la numero 10 (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo l’addio al Barcellona, Lionel Messi è in cerca di un nuovo club. L’ex compagno preme per averlo con lui al Psg L’indiscrezione fornita da RMC Sport è di quelle clamorose. Dopo l’addio al Barcellona, Lionel Messi è in cerca di una nuova squadra e il padre Jorge, suo procuratore, avrebbe avviato i contatti per il passaggio al Psg, che sta costruendo una squadra per puntare alla tanto agognata Champions League. Neymar, pur di giocare di nuovo con l’asso argentino, sarebbe disposto addirittura a lasciargli la sua numero 10. Dal canto suo, la Pulce avrebbe preso tempo, ma intanto le trattative vanno ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo l’addio al Barcellona, Lionelè in cerca di un nuovo club. L’ex compagno preme per averlo con lui al Psg L’indiscrezione fornita da RMC Sport è di quelle clamorose. Dopo l’addio al Barcellona, Lionelè in cerca di una nuova squadra e il padre Jorge, suo procuratore, avrebbe avviato i contatti per il passaggio al Psg, che sta costruendo una squadra per puntare alla tanto agognata Champions League., pur di giocare di nuovo con l’asso argentino, sarebbe disposto addirittura ala sua10. Dal canto suo, la Pulce avrebbe preso tempo, ma intanto le trattative vanno ...

