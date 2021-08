Messi - Barça, l'addio è ufficiale. Laporta: 'È finita, non ci sono più speranze' (Di venerdì 6 agosto 2021) finita. "Non voglio dare false speranze" dice Joan Laporta. Dopo vent'anni anni Leo Messi lascia il Barça. Alle 11 di questa mattina il presidente del Barcellona si è presentato nella sala stampa del ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 6 agosto 2021). "Non voglio dare false" dice Joan. Dopo vent'anni anni Leolascia il. Alle 11 di questa mattina il presidente del Barcellona si è presentato nella sala stampa del ...

Advertising

Glongari : Tensione alle stelle tra #Messi e il #Barcellona dopo che La Liga ha negato l’ok alla registrazione del nuovo contr… - Futhead : Aguero: City ?? Barca Grealish: Villa ?? City Messi: - ZZiliani : Noi abbiamo un presidente #FIGC (#Gravina) che chiede alla #Juventus l’impegno a rinunciare alla #Superlega e poi f… - yassa9898 : RT @salpaladino: Da quando è tornato Allegri Sky ha silurato Adani, Rai Sport Varriale e la Juve affronterà il primo Barça orfano di Messi.… - gmlavolpe : RT @Skysurfer72: #Messi via dal Barca perchè ha deciso che sotto i 40 milioni di ingaggio non scende… ma gli interisti sono gasati per la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi Barça Messi - Barça, l'addio è ufficiale. Laporta: 'È finita, non ci sono più speranze' finita. "Non voglio dare false speranze" dice Joan Laporta. Dopo vent'anni anni Leo Messi lascia il Barça. Alle 11 di questa mattina il presidente del Barcellona si è presentato nella sala stampa del Camp Nou e ha confermato quanto dichiarato nel comunicato emesso dal club catalano ...

Messi - Barcellona: ecco perché è saltato l'accordo L' accordo saltato tra il Barcellona e Lionel Messi è tra le notizie più trattate dai giornali, sportivi e non, di tutto il mondo. Oltre alle ... Nel comunicato ufficiale diffuso dal Barça , viene ...

Barcellona, Messi non resta per ostacoli finanziari Liga La Gazzetta del Mezzogiorno finita. "Non voglio dare false speranze" dice Joan Laporta. Dopo vent'anni anni Leolascia il. Alle 11 di questa mattina il presidente del Barcellona si è presentato nella sala stampa del Camp Nou e ha confermato quanto dichiarato nel comunicato emesso dal club catalano ...L' accordo saltato tra il Barcellona e Lionelè tra le notizie più trattate dai giornali, sportivi e non, di tutto il mondo. Oltre alle ... Nel comunicato ufficiale diffuso dal, viene ...