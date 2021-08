Cinelli al Catanzaro 15 giorni dopo: finalmente è fatta (Di venerdì 6 agosto 2021) dopo 15 giorni si è sbloccata la trattativa che porterà il centrocampista Antonio Cinelli al Catanzaro. Come avevamo anticipato lo scorso 21 luglio, il club calabrese chiude con il centrocampista classe 1989, in arrivo dal Vicenza, con cui ha un contratto in scadenza nel 2022. Il giocatore è atteso a Catanzaro per la firma del contratto. Foto: Twitter Vicenza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021)15si è sbloccata la trattativa che porterà il centrocampista Antonioal. Come avevamo anticipato lo scorso 21 luglio, il club calabrese chiude con il centrocampista classe 1989, in arrivo dal Vicenza, con cui ha un contratto in scadenza nel 2022. Il giocatore è atteso aper la firma del contratto. Foto: Twitter Vicenza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

