Si comincia a vedere che Rai ha in mente Carlo Fuortes ed è un bel vedere

Piccoli ma significativi indizi del metodo Fuortes in Rai. Il nuovo amministratore delegato scelto da Mario Draghi a quanto pare ha in animo di usare il machete contro certe abitudini consolidate, certi privilegi delle "star" di Saxa Rubra, quegli "intoccabili" che fanno spesso come gli pare. E dunque, Carlo Fuortes ha inviato una circolare interna in vista del periodo elettorale di settembre per le amministrative del 3 e 4 ottobre: «Con riferimento alle consultazioni elettorali in oggetto nonché alla normativa in materia di c.d. "Par condicio", si comunica la temporanea sospensione della possibilità di partecipazione del personale Rai ...

