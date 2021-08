Paragone e il fantomatico microchip sottopelle del Pentagono per contestare il Green Pass

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paragone fantomatico

Open

Il 4 agosto 2021 il senatore Gianluigiha pubblicato un articolo dal titolo "Microchip sottopelle. In cosa consiste la nuova 'arma'... si dichiara contrario almicrochip americano ...In Germania, per fare un semplice, sono il doppio. In compenso, possiamo schierare un ... Peccato che nessuno è a conoscenza di questoe insostituibile elenco, perché sarebbe ...Anche dalla Toscana coro di proteste sui no vax: «Sfilare con quel simbolo è un’offesa inaccettabile a chi ha sofferto» ...La Comunità israelitica: "Servirebbe un viaggio virtuale nel tempo per far capire quegli orrori". L’assessore Funaro: "È inaccettabile" ...