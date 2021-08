Non esistono prove che l’Ivermectina sia un farmaco sicuro ed efficace contro la Covid-19 (Di giovedì 5 agosto 2021) Il 5 agosto 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 4 agosto 2021 dal sito Scenarieconomici.it e condiviso anche su varie pagine Facebook, intitolato “Perfino il Wsj Wall Street Journal, n.d.r. se lo chiede: perchè la Fda, o l’Aifa, non usano l’Ivermectin contro il Covid-19?”. L’articolo riprende un editoriale pubblicato dal Wall Street Journal il 28 luglio 2021, intitolato “Perché l’Fda attacca un farmaco sicuro ed efficace?” secondo il quale la Food and drug administration (Fda) statunitense starebbe facendo una inspiegabile campagna ... Leggi su facta.news (Di giovedì 5 agosto 2021) Il 5 agosto 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 4 agosto 2021 dal sito Scenarieconomici.it e condiviso anche su varie pagine Facebook, intitolato “Perfino il Wsj Wall Street Journal, n.d.r. se lo chiede: perchè la Fda, o l’Aifa, non usano l’Ivermectinil-19?”. L’articolo riprende un editoriale pubblicato dal Wall Street Journal il 28 luglio 2021, intitolato “Perché l’Fda attacca uned?” secondo il quale la Food and drug administration (Fda) statunitense starebbe facendo una inspiegabile campagna ...

