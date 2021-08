Jennifer Aniston: "Ho dovuto tagliare con amici no vax. Non danno retta ai fatti" (Di giovedì 5 agosto 2021) Jennifer Aniston ha dovuto tagliare i ponti con alcuni amici che hanno rifiutato di fare il vaccino anti-Covid. Lo ha rivelato la stessa attrice, 52 anni, in un’intervista al magazine InStyle per la... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 5 agosto 2021)hai ponti con alcuniche hanno rifiutato di fare il vaccino anti-Covid. Lo ha rivelato la stessa attrice, 52 anni, in un’intervista al magazine InStyle per la...

Advertising

VanityFairIt : L’attrice ha tagliato fuori dalla sua vita tutte le persone che hanno rifiutato il vaccino contro il Covid-19 - Corriere : Jennifer Aniston: «Ho dovuto tagliare i ponti con gli amici no vax: non danno retta ai fatti» - Corriere : Jennifer Aniston: «Ho dovuto tagliare i ponti con gli amici no vax: non danno retta ai ... - arbiter46664 : RT @Corriere: Jennifer Aniston: «Ho dovuto tagliare i ponti con gli amici no vax: non danno retta ai fatti» - clexa_griffin : Ne ho decisamente troppe ma la mia top five è 1) Kristen Stewart 2) Brie Larson 3) Alycia Debnam-Carey 4) Jennife… -