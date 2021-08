Incentivi per Jeep Renegade e Compass e per il pick up Gladiator (Di giovedì 5 agosto 2021) TORINO - Renegade e Compass, primi veicoli Jeep caratterizzati dal logo 4xe, rappresentano il percorso del brand verso la mobilita' sostenibile e offrono "emissioni zero" quando si guida in modalita' ... Leggi su motori.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) TORINO -, primi veicolicaratterizzati dal logo 4xe, rappresentano il percorso del brand verso la mobilita' sostenibile e offrono "emissioni zero" quando si guida in modalita' ...

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24ore di oggi, giovedì #5agosto: #crisi d’impresa, pronte nuove regole e incentivi per… - crlggg : RT @ragusaibla: @PoliticaPerJedi Dopo la pagliacciata sul Reddito di Cittadinanza a babbo morto, come nelle migliori tradizioni dell'Unione… - MeleoFernando : RT @jimmomo: Però, è la conferma che non c'è ragione sanitaria dietro l'obbligo di Green Pass, è un sistema di incentivi/disincentivi per i… - TrendOnline : Sono scattati gli #Ecobonusauto, gli #incentivi per l'acquisto di #auto #ibride ed #elettriche ad #emissionizero. C… - mariamacina : RT @ragusaibla: @PoliticaPerJedi Dopo la pagliacciata sul Reddito di Cittadinanza a babbo morto, come nelle migliori tradizioni dell'Unione… -