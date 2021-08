Green pass, dal 1/9 obbligatorio sui trasporti a lunga percorrenza | Scuola in presenza, stop solo in casi eccezionali (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Green pass sarà obbligatorio dal primo settembre per i trasporti a lunga percorrenza . E' quanto prevede la bozza del nuovo dl sulla certificazione verde, che il Consiglio dei ministri sta per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilsaràdal primo settembre per i. E' quanto prevede la bozza del nuovo dl sulla certificazione verde, che il Consiglio dei ministri sta per ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Intanto a #zonabianca i poveri @franborgonovo e @giucruciani cercano di mettere un minimo di buonsenso nella teste… - MEPoss : RT @LaSofiTM: Qualcuno dovrebbe far notare loro che il green pass non è chiesto per tornare nelle fogne da cui sono usciti, per cui possono… - BillFrancesco : RT @AqtrOfficial: Simpatici i ristoratori che scrivono “da me il green pass non serve per entrare”. Cari, guardate che non è un’iniziativa… -