Covid, in Bergamasca cresce ancora il numero dei contagi: i dati comune per comune (Di mercoledì 4 agosto 2021) Bergamo. La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale e il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti conferma anche per la settimana 28 luglio – 3 agosto 2021 il trend in crescita della curva epidemica. L'aumento dei nuovi casi è pari a 93 (88 la settimana precedente, 48 due settimane fa, 9 tre settimane fa, – 2 un mese fa), con incremento percentuale pari al 47%, inferiore rispetto al 78% registrato la scorsa settimana e al il 75% di due settimane fa (16% tre settimane fa; – 4% un mese fa). La media giornaliera dei casi incidenti sale a 42, contro i 29 della scorsa settimana, i 16 due settimane fa, i 9 di tre settimane or sono e gli 8 di un mese fa, riportandoci ai valori ...

