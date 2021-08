Con un ricordo Antonino Spinalbese rivela una data importante per lui e Belen (Di mercoledì 4 agosto 2021) Antonino Spinalbese celebra il 4 agosto, un anno fa tra lui e Belen è accaduto qualcosa di importante. Potrebbe essere semplice, c’è chi pensa al primo bacio, alla data in cui si sono fidanzati ma davvero si sono messi insieme solo un anno fa? Hanno già una bambina, Luna Marì è nata il 12 luglio scorso e in ogni caso 365 giorni fa è una data da non dimenticare. Belen non dice nulla, Antonino continua a parlarle d’amore e tra le sue storie Instagram compare una camicia bianca, sulla schiena c’è il bacio di Belen, il rossetto rosso che ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 4 agosto 2021)celebra il 4 agosto, un anno fa tra lui eè accaduto qualcosa di. Potrebbe essere semplice, c’è chi pensa al primo bacio, allain cui si sono fidanzati ma davvero si sono messi insieme solo un anno fa? Hanno già una bambina, Luna Marì è nata il 12 luglio scorso e in ogni caso 365 giorni fa è unada non dimenticare.non dice nulla,continua a parlarle d’amore e tra le sue storie Instagram compare una camicia bianca, sulla schiena c’è il bacio di, il rossetto rosso che ha ...

Advertising

FranAltomare : Ricordo quando la #Brigliadori provò a convincere pure Nadia Toffa di poter curare i tumori con le alghe. Il fatto… - teatrolafenice : ?? Ancora un ricordo di Giuseppe Giacomini, recentemente mancato. Abbiamo pensato di condividere con voi una bella i… - Coninews : Felice come non mai. ?? La delusione per i 1500 sl è solo un ricordo, oggi con il bronzo negli 800 sl Simona… - watermvgic : @bakuvhoe volevo ricordarti che non sei una cima in matematica poi mi ricordo di quella volta che avevi detto che t… - _KNJMYGKTHJJK_ : @bo00obs grazie però lo dovrebbero fare più medici pk sono malattie però ricordo che forse anche loro possono pk nn… -