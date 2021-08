Ai Barbuti “La donna più bella del mondo”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Giovedì 5 agosto, alle ore 22, in largo Santa Maria dei, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro “Festival”, Foglie di Teatro e Casa del Contemporaneo presentano “Lapiùdel” (La fantastica vicenda di Hedy Lamarr). Regia di Andrea Carraro. Ingresso 10 euro. Con lo stesso biglietto, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, alle ore 21, sarà possibile partecipare gratuitamente ad una visita guidata per le strade della città antica, con itinerari sempre diversi, a cura dell’associazione Erchemperto (appuntamento dinanzi al Duomo ...

