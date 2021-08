Green Pass | ecco come averlo sempre con sè su Android e iOS

Advertising

borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - ItaliaViva : Vedere le piazze opporsi ai vaccini in nome della libertà mi ha fatto male. Se scegli di non vaccinarti, devi evita… - zazoomblog : Green pass pioggia di emendamenti (1.300) in commissione: 916 sono della Lega - #Green #pioggia #emendamenti #(1.3… - dragonerossoen1 : RT @galli98giacomo: Il DL che introduce il Green pass contrasta con: gli art. 3,13,16,32 della Costituzione; le normative ed i regolamenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

IL GIORNO

SUL LAVORO/ Sindacati a Draghi: "No ad uso per licenziare o demansionare" Con questo passaggio, la Riforma Bonafede , ex ministro della Giustizia, è stata di fatto cancella. Ci sarà un ...ADV Da venerdì 6 agosto, in base al DL 105/2021 entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale l'utilizzo del. In applicazione a tali disposizioni sarà necessario esibire il certificato all'ingresso in biblioteca comunale e negli altri luoghi della cultura del Comune di Fiorano Modenese, a partire ...ROMA: MARCO MANZO RASSICURA, NESSUN OBBLIGO DI GREEN PASS PER TATUAGGI E PIERCING SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE Marco Manzo rassicura in tal senso: non vi è alcun obbligo di green pass per tatuaggi ...Per il rientro a scuola a settembre bisognerebbe prevedere un "doppio binario, per la sicurezza di tutti". Gli studenti over 12 con il Green pass, che attesta l'avvenuta vaccinazione anti-Covid, "in a ...