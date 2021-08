Un nuovo spot a ritmo di rap riporta in tv Citterio, con le pratiche confezioni delle originali Sofficette (Di lunedì 2 agosto 2021) Le confezioni di salumi Sofficette, le originali di casa Citterio tornano in tv con uno spot a ritmo di rap che valorizza la qualità e la versatilità del prodotto che, grazie al pratico pack, può essere portato sempre con sé in tutte le occasioni, anche al mare o in viaggio. Nello spot si susseguono una serie di immagini di diverse borse, dalla spiaggia all’ufficio, che viste allo scanner a raggi x mostrano all’interno le irrinunciabili Sofficette Citterio. Le scene scorrono veloci, ritmate da un rap musicale che ricorda che le ... Leggi su newsagent (Di lunedì 2 agosto 2021) Ledi salumi, ledi casatornano in tv con unodi rap che valorizza la qualità e la versatilità del prodotto che, grazie al pratico pack, può essere portato sempre con sé in tutte le occasioni, anche al mare o in viaggio. Nellosi susseguono una serie di immagini di diverse borse, dalla spiaggia all’ufficio, che viste allo scanner a raggi x mostrano all’interno le irrinunciabili. Le scene scorrono veloci, ritmate da un rap musicale che ricorda che le ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovo spot TIM: on air spot 'TIMVISION Calcio e Sport' con Oronzo Canà 2 agosto 2021 - Per ' TimVision Calcio e Sport ' scende in campo anche Oronzo Canà, il mitico allenatore nel pallone. È on air il nuovo spot di TIM con Lino Banfi protagonista che riporterà sullo schermo l'amato personaggio del film diventato cult per la 'Bizona e la tattica del 5 - 5 - 5'. - Il nuovo spot si inserisce all'...

TimVision Calcio e Sport e Lino Banfi: l'allenatore nel pallone testimonial del nuovo spot TimVision Calcio e Sport ha deciso di scendere in campo con Oronzo Canà, il mitico allenatore nel pallone interpretato da Lino Banfi . Il nuovo spot di TIM in cui l'attore italiano riporta sullo schermo l'amato personaggio del film, diventato cult per la 'Bizona e la tattica del 5 - 5 - 5', è on air da oggi. Nel nuovo spot si può vedere ...

Vaccini: Nonna Nunzia è la protagonista del nuovo spot Ufficio Stampa L’Unione dei Comuni dell’alto Cilento candidata a capitale della cultura. Ecco lo spot| VIDEO Realizzato lo spot dell'unione dei comuni con la regia di Attilio Rossi con le immagini di Alta Prospettiva, un video emozionante e ricco di bellezze.

Serie B - I Lions Bisceglie puntano su Davide Vavoli Un’ala completa e moderna, a suo agio sia nello spot di 4 che nel ruolo di 3. Davide Vavoli è stato cercato con grande convinzione da Luciano Nunzi, nuovo coach dei Lions Bisceglie, ...

