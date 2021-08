Pescara in fiamme, brucia la Pineta Dannunziana. Marsilio: «Un disastro. C’è la mano dell’uomo» (video) (Di lunedì 2 agosto 2021) Scene drammatiche a Pescara. Un gigantesco incendio devasta la zona sud della città colpendo la Pineta Dannunziana. Le fiamme hanno raggiunto le abitazioni. E si è verificato il fuggi fuggi dalle spiagge. Le scintille spinte dal vento hanno incendiato le palme degli stabilimenti balneari. Un disastro di proporzioni inimmaginabili. Pescara in fiamme, brucia la Pineta Dannunziana “Sembra che ora gli incendi siano sotto controllo”, dice in mattinata il sindaco di Pescara, Calo Masci. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021) Scene drammatiche a. Un gigantesco incendio devasta la zona sud della città colpendo la. Lehanno raggiunto le abitazioni. E si è verificato il fuggi fuggi dalle spiagge. Le scintille spinte dal vento hanno incendiato le palme degli stabilimenti balneari. Undi proporzioni inimmaginabili.inla“Sembra che ora gli incendi siano sotto controllo”, dice in mattinata il sindaco di, Calo Masci. ...

