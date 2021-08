Fondi React-Eu per la riqualifica di quattro scuole torinesi (Di lunedì 2 agosto 2021) Manutenzione straordinaria e riqualifica energetica per quattro scuole torinesi. La Giunta comunale ha dato il via libera, su proposta dell’assessora all’Istruzione, Antonietta Di Martino, ai progetti di fattibilità tecnica ed economica per interventi di manutenzione straordinaria, in particolare di riqualificazione energetica, in 4 scuole torinesi.Si tratta delle scuole primarie Da Vinci-Frank, Franchetti, Emilio Salgari, Eugenio Montale e secondaria di primo grado Ada Negri. “Sono interventi destinati al raggiungimento delle performance di efficienza ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 2 agosto 2021) Manutenzione straordinaria eenergetica per. La Giunta comunale ha dato il via libera, su proposta dell’assessora all’Istruzione, Antonietta Di Martino, ai progetti di fattibilità tecnica ed economica per interventi di manutenzione straordinaria, in particolare dizione energetica, in 4.Si tratta delleprimarie Da Vinci-Frank, Franchetti, Emilio Salgari, Eugenio Montale e secondaria di primo grado Ada Negri. “Sono interventi destinati al raggiungimento delle performance di efficienza ...

