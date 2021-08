Cos’è CryptoLocker | il ransomware che ha attaccato la Regione Lazio e mette a rischio anche i dati di Mattarella

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 2 agosto 2021) Un vero e proprio attacco al cuore dello stato. Non condotto con le armi, ma con una tecnica molto più raffinata. Gli hacker – probabilmente di matrice internazionale – che hanno colpito l’intero CED dellasapevano benissimo che, vista la campagna vaccinale massiccia in corso in questi giorni, le più alte cariche dello stato si sono sottoposte alla somministrazione in strutture sanitarie della. Va da sé che l’occasione fosse propizia per fare il colpaccio: un database di una istituzione regionale, che presenta tutti gli atavici problemi che la pubblica amministrazione italiana ha (soprattutto a livello locale) in ...