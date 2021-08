Torna la protesta in piazza contro il Green pass (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Torna la protesta in piazza del popolo dei 'no Green pass'. Manifestazioni interessano una ventina di città da Roma a Milano, da Genova a Napoli a Torino. Le iniziative fanno parte della 'settimana di mobilitazione' indetta da varie associazioni, con alterne fortune, contro il documento che entrerà in vigore il prossimo 6 agosto. Certificazione che servirà per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e ... Leggi su agi (Di domenica 1 agosto 2021) AGI -laindel popolo dei 'no'. Manifestazioni interessano una ventina di città da Roma a Milano, da Genova a Napoli a Torino. Le iniziative fanno parte della 'settimana di mobilitazione' indetta da varie associazioni, con alterne fortune,il documento che entrerà in vigore il prossimo 6 agosto. Certificazione che servirà per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e ...

Advertising

sulsitodisimone : Torna la protesta in piazza contro il Green pass - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Torna la protesta in piazza contro il Green pass - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Italia: Torna la protesta in piazza contro il Green pass - Agenzia_Italia : Torna la protesta in piazza contro il Green pass - andreastoolbox : Green pass, torna la protesta in 20 città italiane - Rai News -

Ultime Notizie dalla rete : Torna protesta Torna la protesta in piazza contro il Green pass AGI - Torna la protesta in piazza del popolo dei 'no green pass'. Manifestazioni interessano una ventina di città da Roma a Milano, da Genova a Napoli a Torino. Le iniziative fanno parte della 'settimana di ...

Green pass, torna la protesta in 20 città italiane Torna la protesta in piazza dei 'no Green pass'. Nel tardo pomeriggio manifestazioni si sono svolte in una ventina di città da Roma a Milano, da Genova a Napoli a Torino. Le iniziative fanno parte ...

Green pass, torna la protesta in 20 città italiane Rai News Green pass: il dossier torna di scena Superato lo scoglio sulla riforma della giustizia, il governo tornerà alle prese con il dossier green pass, che potrebbe entrare tra i punti all'ordine del giorno di una riunione del Consiglio dei min ...

Torna la protesta in piazza contro il Green pass AGI - Torna la protesta in piazza del popolo dei 'no green pass'. Manifestazioni interessano una ventina di città da Roma a Milano, da Genova a Napoli a Torino. Le iniziative fanno parte della 'settim ...

AGI -lain piazza del popolo dei 'no green pass'. Manifestazioni interessano una ventina di città da Roma a Milano, da Genova a Napoli a Torino. Le iniziative fanno parte della 'settimana di ...lain piazza dei 'no Green pass'. Nel tardo pomeriggio manifestazioni si sono svolte in una ventina di città da Roma a Milano, da Genova a Napoli a Torino. Le iniziative fanno parte ...Superato lo scoglio sulla riforma della giustizia, il governo tornerà alle prese con il dossier green pass, che potrebbe entrare tra i punti all'ordine del giorno di una riunione del Consiglio dei min ...AGI - Torna la protesta in piazza del popolo dei 'no green pass'. Manifestazioni interessano una ventina di città da Roma a Milano, da Genova a Napoli a Torino. Le iniziative fanno parte della 'settim ...