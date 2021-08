Sonia Bruganelli | moglie di Paolo Bonolis | appare preoccupata sui social

(Di domenica 1 agosto 2021): “Più che altro ma quanto dura?”nel corso di queste ore si è lasciata andare ad un piccolo sfogo suiche ha come protagonista il Grande Fratello Vip. Si è giunti alla terza edizione condotta da Alfonso Signorini e adesso fervono i preparativi. Il realtiy show tornerà in onda su L'articolo proviene da KontroKultura.

La moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato sul social un immagine della loro Silvia, nata con un grave difetto cardiaco. Dopo le ripetute critiche sul social,ha deciso di mettere a tacere gli hater con una foto di Silvia, la figlia nata 18 anni fa dall unione con Paolo Bonolis, che attualmente soffre di gravi difficolt ...La moglie di Paolo Bonolis,, continua a essere costantemente al centro dell'attenzione mediatica e delle polemiche social. Nei giorni scorsi, la futura opinionista del Grande Fratello Vip 6, aveva postato sui ...La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha recentemente pubblicato un post su Instagram in cui ha zittito gli haters a proposito della figlia disabile e degli aerei privati. Sonia Bruganelli ha ...Non ha paura di avere a che fare con gli haters ed è spesso tranchant nelle risposte quando si trova nel mirino di chi offende in modo gratuito. “Quando vi “incarognite” per l’aereo privato sappiate c ...