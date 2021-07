Temptation Island 2021 | Davide e Jessica si rivedono per la prima volta | le parole di lei

(Di sabato 31 luglio 2021)Basolo eMascheroni, rispettivamente un tentatore e una delle fidanzate protagoniste dell’ultima edizione di, si sono rivisti per ladopo la fine delle registrazioni.aveva lasciato intendere di non voler frequentare la trentenne milanese fuori dal reality show, dove tuttavia c’erano stati diversi avvicinamenti intimi, tra baci e carezza. Eppure, dopo un mese e più, i due si sono rivisti. Cheabbia cambiato idea?gossip,...

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - katiadiluna16 : #tommasoeletti vuole tornare da #valentinanulliaugusti : che ne pensate delle sue parole dopo #Temptationsisland… - adorvminee : guardando le storie di ste e claudia di temptation island mi sono appena resa conto che al matrimonio con la presen… - TV_Italiana : @Dan81243778 Mediaset propone produzioni inedite. Ha fatto La Sai L'Ultima Digital Edition, propone Temptation Isla… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Tra loro era nato un feeling particolare tanto che l'ex di Alessandro Autera aveva detto di provare un sentimento per il tentatore. Lui inizialmente ha preso le distanze poi però, si mostra sui social ...Jessica Mascheroni è stata una dei protagonisti di2021 che ha fatto più discutere sul Web. Lo è stata non solo per il percorso nel villaggio delle fidanzate, in cui d'un tratto si è avvicinata tantissimo al single Davide Basolo , ma ...Tutte le novità e gli aggiornamenti riguardo Temptation Island. Durante la serata di Venerdì fino al mattino del Sabato, Claudia e Stefano ...Temptation Island, Sossio Aruta duro sulla sua esperienza: "Un ricordo da cancellare" E' stato certamente uno dei personaggi di maggiore interesse ...