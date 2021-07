Michele Santoro al TPI FEST! 2021: “Vi dico la verità sulle stragi di Mafia” (Di sabato 31 luglio 2021) “Scorte inutili, la Mafia non uccide da 27 anni” “Siamo ammirati da quei magistrati e quei giornalisti con la scorta chilometrica eppure sono 27 anni che la Mafia non fa attentati e neanche li prepara”. Lo ha detto Michele Santoro, giornalista, conduttore e autore televisivo, nel corso dell’intervista condotta dal direttore di TPI Giulio Gambino al TPI FEST! 2021 di Sabaudia. Il famoso giornalista ha presentato il suo ultimo libro “Nient’altro che la verità” in cui ripercorre le vicende degli attentati mafiosi della stagione stragista 1992- 1993 a partire ... Leggi su tpi (Di sabato 31 luglio 2021) “Scorte inutili, lanon uccide da 27 anni” “Siamo ammirati da quei magistrati e quei giornalisti con la scorta chilometrica eppure sono 27 anni che lanon fa attentati e neanche li prepara”. Lo ha detto, giornalista, conduttore e autore televisivo, nel corso dell’intervista condotta dal direttore di TPI Giulio Gambino al TPIdi Sabaudia. Il famoso giornalista ha presentato il suo ultimo libro “Nient’altro che la” in cui ripercorre le vicende degli attentati mafiosi della stagionesta 1992- 1993 a partire ...

Advertising

cergi01 : RT @unozerozer0: @cergi01 @La7tv In quei 24 minuti di trasmissione Santoro è l'unico sano di mente?? - unozerozer0 : @cergi01 @La7tv In quei 24 minuti di trasmissione Santoro è l'unico sano di mente?? - marchesaangeli : RT @MangioMeno: @valy_s @La7tv @concitadeg Sorgi faceva meno lo sborone quando Santoro lo ha asfaltato in quella trasmissione di melma. Lui… - MangioMeno : @valy_s @La7tv @concitadeg Sorgi faceva meno lo sborone quando Santoro lo ha asfaltato in quella trasmissione di me… - MeucciAgency : Finale, tris di appuntamenti letterari ai Chiostri di Santa Caterina: @CristinaRava, Valentina Mira, e Michele San… -