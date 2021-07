Advertising

fattoquotidiano : Bocciatura secca, senza se e senza ma, della norma della ministra della Giustizia Marta Cartabia sulla prescrizione… - HuffPostItalia : Marta Cartabia: 'Ai pm dico: l'impunità è nei processi senza fine' - attiniadimare : RT @pierpaolofarina: Mi è capitato un articolo online di Repubblica a pagamento sulla riforma della #giustizia, l'incipit era 'Santa Marta… - Rosyfree74 : RT @ElioLannutti: Omnibus, “riforma scritta da chi non conosce i problemi”. Alfonso Sabella disintegra Marta Cartabia sulla giustizia. Il d… - tempoweb : Il magistrato #Albamonte 'Il guaio è il numero dei processi. E la riforma #Cartabia riesce a peggiorarlo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Cartabia

Il sorriso largo sul volto del ministro, fa intendere che la partita è stata vinta, non senza una grande soddisfazione. Conscia che il risultato, per quanto scontato, avrebbe comportato un notevole dispendio di energie per il ...... che si è chiuso giovedì con un accordo tra i partiti della maggioranza, si è giocato quasi per intero sulla prescrizione e, come si legge nel nuovo testo voluto dal guardasigilli, su ...“Adesso tutti rispettino il patto di lealtà, ai pm rispondo nessuna impunità”. Così la ministra della Giustizia Marta Cartabia, ospite di un forum nella redazione di Repubblica. “Nessuna zona di impun ..."Il pericolo di mandare in fumo, come si suol dire, i processi di mafia non c’è mai stato" sottolinea la ministra della Giustizia. "In ogni caso, a fronte di preoccupazioni manifestate da più parti, a ...