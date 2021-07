Ufficiale: Daniel Onescu rescinde con la Paganese (Di venerdì 30 luglio 2021) La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna il calciatore Daniel Onescu ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club per un altro anno. La decisione del centrocampista, ormai ex azzurrostellato, è dipesa molto dalla volontà di avvicinarsi alla sua famiglia. Il club ringrazia Daniel per l’impegno profuso nella stagione scorsa e gli augura le migliori fortune professionali. Foto: logo Paganese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) LaCalcio 1926 srl comunica che in data odierna il calciatoreha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club per un altro anno. La decisione del centrocampista, ormai ex azzurrostellato, è dipesa molto dalla volontà di avvicinarsi alla sua famiglia. Il club ringraziaper l’impegno profuso nella stagione scorsa e gli augura le migliori fortune professionali. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

basketinside360 : SERIE B UFFICIALE - Daniel Perez giocherà nella neopromossa Langhe Roero - - giuliamarzam : RT @__LittleSun: Sangio collabora con Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, per creare la coreografia ufficiale di Malibu e poi come se n… - __LittleSun : Sangio collabora con Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, per creare la coreografia ufficiale di Malibu e poi co… - daniel_fonzy : RT @XboxItalia: È un volto familiare, è alla mano ed è in lizza per i #XboxGamePass NPC Awards. Parvarti Holcomb. Votala su canale ufficia… - ___sassenach : Sono a un pranzo fuori e non sto capendo bene, è ufficiale il remix di malibu con Trevor Daniel o è una supposizione ancora? -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Daniel Annapurna Interactive Showcase 2021, tutti i trailer e gli annunci ... Xbox, Nintendo Switch e iOS, ma allo stato attuale non c'è una finestra di lancio ufficiale . ... Storyteller Lo sviluppatore Daniel Benmergui ha mostrato un nuovo trailer di Storyteller , un puzzle ...

Stephanie di Monaco: chi è Maxime Giaccardi, promesso sposo di sua figlia Pauline Ducruet Matrimonio in vista nel Principato di Monaco? Non c'è la conferma ufficiale, ma pare che (27 anni), secondogenita della di Monaco e dell'ex marito Daniel Ducruet , presto andranno all'altare. Puro gossip? Forse no… La prima foto… Mamma Stephanie di ...

S.S. Milazzo, ufficiale il ritorno di Daniel Recupero Tuttocampo UFFICIALE - Paganese, Onescu firma la risoluzione consensuale La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna il calciatore Daniel Onescu ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club per un altro anno.

Tennis, Olimpiadi Tokyo: a Michael Venus e Marcus Daniell il bronzo nel doppio maschile Sono Michael Venus e Marcus Daniell, in rappresentanza della Nuova Zelanda, a conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il doppio maschile. Sconfitti, nella finale ...

... Xbox, Nintendo Switch e iOS, ma allo stato attuale non c'è una finestra di lancio. ... Storyteller Lo sviluppatoreBenmergui ha mostrato un nuovo trailer di Storyteller , un puzzle ...Matrimonio in vista nel Principato di Monaco? Non c'è la conferma, ma pare che (27 anni), secondogenita della di Monaco e dell'ex maritoDucruet , presto andranno all'altare. Puro gossip? Forse no… La prima foto… Mamma Stephanie di ...La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna il calciatore Daniel Onescu ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club per un altro anno.Sono Michael Venus e Marcus Daniell, in rappresentanza della Nuova Zelanda, a conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il doppio maschile. Sconfitti, nella finale ...