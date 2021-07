Le ultime sul decoder per vedere DAZN in TV, prezzo e quantità (Di venerdì 30 luglio 2021) Argomento caldissimo è quello del decoder per vedere DAZN in TV e dunque tutta la serie A e B con il servizio di streaming. In un precedente approfondimento, è stato ribadito come proprio la soluzione decoder sarà prevista esclusivamente nelle cosiddette aree bianche, dunque quelle tecnologicamente svantaggiate nel nostro paese. Un accordo speciale con TIM garantirà dunque la fornitura degli apparati a chi ne farà richiesta. In pratica, il decoder per vedere DAZN in TV non sarà altro che lo stesso dispositivo utilizzato per TIM Vision, naturalmente non brandizzato e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Argomento caldissimo è quello delperin TV e dunque tutta la serie A e B con il servizio di streaming. In un precedente approfondimento, è stato ribadito come proprio la soluzionesarà prevista esclusivamente nelle cosiddette aree bianche, dunque quelle tecnologicamente svantaggiate nel nostro paese. Un accordo speciale con TIM garantirà dunque la fornitura degli apparati a chi ne farà richiesta. In pratica, ilperin TV non sarà altro che lo stesso dispositivo utilizzato per TIM Vision, naturalmente non brandizzato e ...

