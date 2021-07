Incendi | Catania brucia | case evacuate | lido distrutto Roghi anche a Messina e Palermo

Advertising

repubblica : Catania, decine di incendi. Si ferma l'aeroporto, distrutto uno stabilimento balneare, case evacuate - Agenzia_Ansa : Brucia la Sicilia. Fiamme a Catania, case evacuate. L'aeroporto sospende i voli #ANSA - fattoquotidiano : Catania brucia a causa di diversi incendi: famiglie evacuate e aeroporto Fontanarossa che ha sospeso le attività - mylife_gr : RT @GazzettaDelSud: #Incendi a #Catania, case evacuate e lido distrutto. Chiuso l'aeroporto - Unrequi51478358 : @BorziCarmela @Farfalla_33 Grazie?? ma tutto bene a Catania? ho sentito ora di incendi ed evacuazioni?!! -

A causa degliscoppiati vicino lo scalo l'aeroporto internazionale diha sospeso le operazioni di volo in arrivo e in partenza per permettere l'intervento dei mezzi elicotteri dei ...Vastiterrorizzanoe provincia Come riferito da molte testate locali come La Sicilia , diversistanno rendendo difficili e preoccupanti le ultime ore nella città die ...(foto Ansa) Incendi in Sicilia a Palermo e Catania (dove sono state evacuate le case e l’aeroporto ha sospeso i voli). Brucia la Sicilia per le alte temperature che si avvicinano ai 40 gradi e per il ...A causa degli incendi scoppiati vicino lo scalo, l'aeroporto internazionale di Catania ha sospeso le operazioni di volo in arrivo e in partenza. Musumeci: "Carcere a vita ai piromani" ...