Charlene e Alberto di Monaco | il matrimonio è in crisi?

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ufficialmentediè ancora bloccata in Sudafrica, convalescente dopo un delicato intervento chirurgico. Il lungo periodo passato lontano dae dai figli Jacques e Gabriella ha finito per alimentare voci insistenti di una possibile separazione dal marito. Il principein Sudafrica a giugno con i bambini (Instagram)In realtà una fonte molto vicina alla principessa ha assicurato alla rivista People chenon lascerà mai i suoi figli, lasciando così intendere che tornerà anon appena le condizioni di salute glielo permetteranno. ...

La principessadi Monaco è lontana dal marito, il principe, e dai loro gemelli, il principe Jacques e la principessa Gabriella, ormai da mesi a causa di complicazioni mediche. Le voci circolanti ...Il romantico post della Principessa è sembrato anche un messaggio pubblico per ribadire che il legame conè sempre più forte. Charlène è infatti bloccata dall'inizio dell'anno, quando s'era ...La copertina di "Paris Match" rilancia l'ipotesi di una rottura. Ufficialmente la principessa è ferma in patria a causa d ...Secondo una fonte vicina a Charlene di Monaco, la principessa non lascerebbe mai il marito Alberto e i loro gemelli Jacques e Gabriella.