Carfagna | “Con investimenti e riforme il Sud crescerà e i meridionali non saranno più cittadini di serie B”

ROMA – "Con investimenti e riforme il Sud crescerà e i meridionali non saranno più cittadini di serie B. Stiamo lavorando per garantire pari diritti: partiamo da asili nido e assistenti sociali". Così la ministra per il Sud, Mara Carfagna (foto), che parla di queste tematiche in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano "Il Mattino".

