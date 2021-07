Bergamo, i “No Green pass” tornano in piazza: stavolta con regolare permesso (Di venerdì 30 luglio 2021) Bergamo. Dopo le polemiche di sabato scorso, torna in piazza il movimento “No vax” che protesta contro l’introduzione del Green pass. L’appuntamento, a Bergamo come in altre città italiane, è per sabato 31 luglio alle 17.30. Il ritrovo dovrebbe essere in piazza Dante oppure in piazza Vittorio Veneto, in base al numero dei partecipanti. A differenza del corteo di una settimana fa, per il quale nessuno aveva chiesto il permesso in questura, cogliendo un po’ tutti di sorpresa, stavolta gli organizzatori hanno contattato gli uffici di via Noli ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 luglio 2021). Dopo le polemiche di sabato scorso, torna inil movimento “No vax” che protesta contro l’introduzione del. L’appuntamento, acome in altre città italiane, è per sabato 31 luglio alle 17.30. Il ritrovo dovrebbe essere inDante oppure inVittorio Veneto, in base al numero dei partecipanti. A differenza del corteo di una settimana fa, per il quale nessuno aveva chiesto ilin questura, cogliendo un po’ tutti di sorpresa,gli organizzatori hanno contattato gli uffici di via Noli ...

Advertising

giorgio_gori : #Bergamo, effetto #Greenpass : in un giorno quasi 17mila prenotazioni per il vaccino. E da martedì iniziamo le vac… - zazoomblog : Università di Bergamo il rettore: «In aula al 100%? Solo con il green pass» - #Università #Bergamo #rettore: #100%… - CasarinEleonora : La gente è morta. A bergamo ci si muoveva tra le bare con i corpi in putrefazione dentro per giorni e giorni. Quest… - FIOM_Bergamo : Landini: su green pass e vaccini la linea di Confindustria non sta in piedi - lavocedelne : “Sindaco Pedala”: l’Associazione Comuni Virtuosi invita i primi cittadini ad una sfida nel segno della mobilità ‘gr… -