Olimpiadi Tokyo Day 6 | Diretta Gare Giovedi 29 Luglio Discovery+ e Rai2

Altra giornata intensa (con diretta integrale su Discovery+, 200 ore anche su Rai)! Olimpiadi Tokyo 2020, dove l'Italia è sempre a caccia di medaglie. In questi giorni gli azzurri sono riusciti a racimolare qualcosa, anche se mancano gli ori che per ora ha conquistato il solo Vito Dell'Aquila nel taekwondo. Ci saranno comunque 19 ori da assegnare, con l'Italia che punta forte su scherma, tiro al volo e nuoto. Tornano gli sport di squadra con volley e pallanuoto, ma occhio anche all-around di ginnastica artistica.

Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - Agenzia_Ansa : #Tokyo2020, l'Italia è bronzo nel 4 senza di canottaggio - Olimpiadi Tokyo 2020 - #ANSA - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'ita… - vivodijuvee : RT @Eurosport_IT: Le Azzurre vanno a caccia della terza vittoria, forza ragazze! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #It… - repubblica : L'addio da icona di Aldo Montano, la sua sciabola finisce al museo -

Canottaggio, scherma, tiro a volo e nuoto. Sono queste le discipline dalle quali l'Italia può aspettarsi delle medaglie nella giornata di giovedì 29 luglio alle Olimpiadi Tokyo 2020. Stefano Oppo e Pietro Ruta andranno a caccia di un podio nel doppio pesi leggeri di canottaggio, ma occhio anche al doppio pl di Valentina Rodini e Federica Cesarini. Olimpiadi Tokyo 2020, le gare in programma il 29 luglio. Alle 2:00 spazio al tiro al volo, con Silvana Stanco, Jessica Rossi e Mauro De Filippis a caccia di un posto in finale rispettivamente nel femminile e maschile.