MILAN NEWS – Scaroni: “Non può esserci un calcio con stadi semivuoti” (Di giovedì 29 luglio 2021) Paolo Scaroni, presidente del MILAN, ha parlato della decisione di riaprire gli stadi solo al 50% con un metro di distanza e con Green Pass. Non è molto soddisfatto. Ecco un riassunto delle sue parole più importanti nella video NEWS. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 luglio 2021) Paolo, presidente del, ha parlato della decisione di riaprire glisolo al 50% con un metro di distanza e con Green Pass. Non è molto soddisfatto. Ecco un riassunto delle sue parole più importanti nella video

Advertising

calciocesenafc : UFFICIALE ?? ?? Appena completata l'acquisizione di Tonin ??? L’attaccante arriva a titolo temporaneo dal #Milan… - acmilan : Save the dates for the $ACM Fan Token by @socios European Summer Tour! ?? - DiMarzio : #Milan | L'#Eintracht è pronto a riprovarci per #Hauge: la situazione - Milan_ACF : Il comunicato ufficiale ???? - gab72boa : RT @MilanNewsit: Milan, Kolo Muani piace perché ha fisicità, istinto da centravanti e può giocare anche a destra -