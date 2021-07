Il design di Samsung Galaxy Z Fold3 non ha più segreti con queste nuove immagini (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono state pubblicate alcune nuove immagini rendering che ci permettono di osservare Samsung Galaxy Z Fold3 in tutta la sua bellezza L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono state pubblicate alcunerendering che ci permettono di osservarein tutta la sua bellezza L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Il design di Samsung Galaxy Z Fold3 non ha più segreti con queste nuove immagini - telabipolar : Smart TV Samsung 75 4K Neo QLED 75QN85A, Mini Led, 120hz, IA, Tela Infinita, Design Slim, Alexa Built In - QN75QN85… - PrimaPaginaOn : | #Samsung | ?? In rete le prime immagini del nuovo Samsung #galaxywatch4 . A pochi giorni dalla presentazione uffic… - 24h_Tecnologia : Trapela l’interfaccia di Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic: Un paio di video di marketing rivelano le funzio… - telabipolar : Smart TV Samsung 55 4K Neo QLED 55QN85A, Mini Led, 120hz, IA, Tela Infinita, Design Slim, ?? SUBIU e AGORA CUSTA:… -