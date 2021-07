Startup: per GasGas boom richieste colonnine ricarica auto elettriche (Di mercoledì 28 luglio 2021) Startup innovativa che pone al centro del proprio business la gestione di colonnine elettriche di ricarica, GasGas ha ideato un servizio che va oltre l’offerta di una rete di colonnine di ricarica. GasGas, infatti, propone agli utenti un modello di consumo innovativo basato sulla membership, estremamente vantaggioso da un punto di vista economico e strategico. “Quando abbiamo iniziato la nostra campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe sapevamo che GasGas stava toccando un tema molto caldo, oggetto di grande attenzione, ma l’interesse ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021)innovativa che pone al centro del proprio business la gestione didiha ideato un servizio che va oltre l’offerta di una rete didi, infatti, propone agli utenti un modello di consumo innovativo basato sulla membership, estremamente vantaggioso da un punto di vista economico e strategico. “Quando abbiamo iniziato la nostra campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe sapevamo chestava toccando un tema molto caldo, oggetto di grande attenzione, ma l’interesse ...

Advertising

Confindustria : Al via oggi #28luglio la nuova edizione della Call per Startup in vista di #Connext 2021. Le candidature saranno ap… - ConfartMc : ?? La Regione #Marche seleziona 20 #startup per la partecipazione a Smau 2021 @smaunotes ?? Domande entro il 27 ago… - ladysilviait : Premio nazionale per startup IDEA BATTLE II SEGUICI SU - MindTheBridge : RT @aonetti: Kong, @sysdig , @thumbtack , @depop NON sono #unicorni italiani. Non cerchiamo di metterci sopra il cappello. Ma hanno sangue… - italiaserait : Startup: per GasGas boom richieste colonnine ricarica auto elettriche -